Meestele: kuidas saada enesekindlamaks?

1. Muuda oma suhtumist

Psühhoterapeut Kristie Overstreet sõnab, et esimene oluline samm on muuta oma suhtumist kohtingutel käimisesse. Selle asemel, et muretseda, mis küll saab, kui mind tagasi lükatakse, mõtle parem, et mis siis.

«Kui ta ei ole sinu järele hull või kui kohting lõppeb halvasti, ütle endale, et mis siis ikka. Meenuta endale, et see ei ole maailma lõpp ja su õnn ei sõltu kaaslasest, kes polnud sinust vaimustuses,» selgitab psühhoterapeut.

Vaata suuremat pilti. Mõne päeva pärast pole see üldse oluline.

2. Meenuta endale, et sa oled vinge

Sa oled tahetud, äge ja humoorikas. Isegi, kui sa seda ise ei usu, oled sa tegelikult suurepärane. Ühel päeval saab sinust kellelegi väga hea kaaslane.

Overstreet soovitab teha nimekiri kõigist oma positiivsetest omadustest. «Võta 5 minutit ja tee nimekiri kõigist oma tugevustest. Selle nimekirja tegemine ja peegeldamine meenutab sulle, et oled väärtuslik.»

3. Kasuta võimalusi

Hakka astuma väikeseid samme, et kasutada ära rohkem võimalusi. Tõmba endale kohtingurakendus ja alusta inimestega rääkimist. Kui tunned end mugavalt, võid teha ettepaneku päriselt kohvile minna.

«Mõtle nii, et kui sa teed esimese sammu ja kutsud ta välja, siis mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Ta võib öelda ei, aga sa tuled sellega toime. Kui sa ei kasuta võimalust, võid seda kahetseda,» soovitab Overstreet.

4. Tunnista oma häbelikkust

Ära pelga tunnistada, et oled häbelik, eriti enne kohtingule minekut. On täiesti okei olla oma tunnete koha pealt avatud. Sa ei pea mängima ülimalt enesekindlat kutti, kui oled tegelikult väga närvis.

«Ole aus, kui tunned ennast häbelikuna. Ära pelga kaaslasele öelda, et ta on nii vapustav, et tunned tema kõrval natukene häbelikkust. Ta võib arvata, et see on meelitav ja armas,» soovitab Overstreet.

5. Su kaaslane võib samuti häbelik olla

Pole oluline, kui seksikas, äge või vaimukas teine inimene on, ta võib sellegipoolest häbelik olla. «Ära eelda, et ta ei tunne ennast samuti häbelikult. Sa ei pruugi olla ainus. Kui sa murrad jää, rääkides, kuidas ennast tunned, võib ta teha sama,» sõnab psühhoterapeut.

Isegi, kui tema ei ole üldse närvis, siis lahke inimesena peaks ta olema sinu tunnete suhtes empaatiline. Seda on küll lihtne öelda, aga mis puutub kohtingutesse, siis me kõik peaksime vähem muretsema. Tegelikult ei tea meist keegi, mida teeme.

6. Hinga sügavalt sisse

Võta suur ja korralik sõõm õhku. Hoia neli sekundit hinge kinni ja siis hinga nelja sekundi jooksul välja. Tee seda harjutust paar korda enne kohtingule minekut. Kui tunned, et muutud kohtingu ajal närviliseks, hinga kiiresti ja sügavalt sisse.

«Su keha lõõgastub automaatselt, kui hingad sügavalt sisse. See aitab sul ennast rahulikumalt tunda, kuid ära hinga dramaatiliselt oma kaaslase lähedal, sest ta võib sellest aru saada,» soovitab Overstreet.

7. Pööra tähelepanu kehahoiakule

Paratamatult loeb esimesel kohtingul see, milline sa välja näed. On väikesed asjad, mida saad teha, et jätta kaaslasele endast parim mulje. Kanna hoolt, et su riided oleksid triigitud, puhasta korralikult hambad ja hoia oma rüht sirge, kirjutab Men'sHealth.