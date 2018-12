Personaaltreeneri ebatavaline samm, kuidas aidata oma äärmiselt ülekaalulist klienti

Darren McClintockil oli tavaks süüa 11500 kilokalorit päevas. Sellises tempos söömine ja sellega kaasnev kaalutõus oleks temale peagi saatuslikuks saanud. Nähes oma ema reaktsiooni arstilt saadud uudisele, otsustas mees, et niimoodi edasi minna ei saa.

Personaaltreeneri esimeseks käiguks oli printida kiirtoidukohtade jaoks välja lendlehed, millel on Darreni pilt peal ja juures tekst: «Päästke Dibsy, ülekaalulisus tapab ta. Ärge serveerige talle toitu.»

Tundub, et sellest käigust on abi olnud, sest kõigest kahe ja poole kuuga on Darren kaotanud juba 45 kilogrammi.