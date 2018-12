Miljonärist ettevõtja avaldab neli asja, mis parimatest CVdest ei puudu

Kuigi töökus on oluline, tuleb edu nimel suurt rõhku panna ka töösuhetele, ütles Emma Isaacs väljaandele Femail oma edu saladusi paljastades. Inimestevahelised suhted on töömaastikul väga väärtuslikud ja nendele tasub oma aega pühendada. Lisaks soovitas miljonär hoiduda kontoriklatšist ja jääda igas olukorras väärikaks, et inimesed teaks sind kui teiste toetajat. Kui eksid, siis tunnista oma vead ausalt üles ja püüa neist edaspidi õppida.

Selleks, et üldse tööd saada, tuleb aga esmalt suure hulga tööotsijate seast positiivselt silma paista. Siin on neli peamist tarkusetera, kuidas kirjutada selline CV, mis suure tõenäosusega edu toob.

Lühike ja lööv

Sul võib olla väga palju kogemusi ja tahad seda kõike välja näidata, kuid arvesta sellega, et enamasti ei ole tööandjal CVde lugemiseks palju aega. Seetõttu ei ole mõtet üles lugeda iga tühisemat asja, mis on sinu elus toimunud. Hea CV on lühike ja tabav ning üks või maksimaalselt kaks lehekülge pikk. Keskendu sellele, mida tööandja otsib ja kustuta üleliigne ära.

Korrektsed detailid

Kuigi see võiks olla ilmselge, jätavad paljud inimesed oma CV sisse kirjavigu või eksivad isegi ettevõtja või firma nimega, kuhu kirja saadavad. Ole nimesid kirjutades eriti hoolas, sest kogemata sisse lipsanud näpuviga võib sind elu parimast võimalusest ilma jätta. Kirjavigadega CVd lennutatakse tavaliselt otse prügikasti.

Mõtle oma kogemusele

Sinu varasem töökogemus on tööle kandideerides oluline ka üldisemas plaanis, kuid kindlat kohta soovides tasub sul eelkõige see esile tuua, mismoodi sinu varasem kogemus toetab selle ettevõte probleemide lahendamist.

Pane kirja oma suurimad saavutused

Viimaks tasub ette lugeda ka oma suurimad tööalased saavutused, et tulevasele tööandjale jah-ütlemine lihtsamaks teha.