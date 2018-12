Puhitustunde tekkepõhjused ja nipid parema enesetunde saavutamiseks

1. Sul algavad päevad

See võib tunduda ilmselge põhjusena, aga tihti alahinnatakse premenstruaalse sündroomi sümptomeid, arvates, et puhitustunne viitab millelegi muule. Meditsiinidoktor Sherry Ross sõnab, et enamik naisi kogevad hormoonidest tingitud puhitustunnet nädal või kaks enne menstruatsiooni. Puhitustunde leevendamiseks võib hoida kõhul kuumaveekotti või võtta ibuprofeeni.

2. Sa sõid väga rasvast toitu

Ross sõnab, et rasva seedimine võtab kauem aega kui proteiini seedimine. See tähendab, et süües näiteks punast liha, kooreseid toite, praetud toite ja rasvast hamburgerit, tunned sa rasket täiskõhutunnet kauem kui tavaliselt. Parim leevendus on lihtsalt oodata, mil organism toidu seedimise lõpetab.

3. Sa sõid kunstlikke magusaineid

Kui eelistad tavapärase suhkru asemel haarata kunstlike magusainetega toodete järgi, võib just see olla puhitustunde põhjuseks. Tavaliselt leidub neid aineid erinevates dieetkoolades ja suhkruvabades toodetes ning nad on populaarsed, sest annavad vähem kaloreid, kuid meie organism ei omasta meid. Puhitustunde leevendamiseks on parim juua vett.

4. Sa liialdasid kiudainetega

Brokoli, kapsas, lillkapsas on kõik tervislikud lisandid, kuid nad on tihtipeale süüdi ka puhitustunde ja gaaside põhjustamises, sest sisaldavad rohkesti kiudaineid. Kui kahtlustad, et raskes enesetundes on süüdi just need köögiviljad, tasub nende söömisega vahet pidada.

5. Sa ei joo piisavalt vett

Sa oled seda kindlasti korduvalt kuulnud, aga vee joomine on ääretult oluline. Vee joomine aitab organismil normaalselt toimida, likvideerides gaasi ja leevendades kõhukinnisust, mis on tihti puhitustunde põhjustajateks.

6. Sa sõid liiga palju või liiga kiiresti

Kui oled liiga kiiresti või liiga palju söönud, on puhitustunne tavaline tulema. Ebamugavustunnet aitab leevendada tassike rohelist teed.

7. Sa liialdasid alkoholiga