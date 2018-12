Ema eksimus sai interneti hitiks: laps sõi 11 päeva kassidele mõeldud advendikalendrist

Eksitus tuli välja alles siis, kui tütar kaebas, et tema maiused on rohelist värvi ja ei maitse kuigi hästi. Esialgu oletas Jessica, et tegu on õunamaitselise šokolaadiga, kuid lähemal vaatlusel sai selgeks, et ka maiuste lõhn ei ole meeldiv. Alles siis luges ema pakendilt, et tegu on naistenõgese ja jogurtilõhnalise kassitoiduga.