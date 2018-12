Hambaarst hoiatab: suurimad vead hambapesul

Suuvesi sialdab enamasti alkoholi, mis kuivatab suud. Kuiv suu annab vaba tee bakterite kasvule, mis on täpselt vastupidine selle toote eesmärgile. Kui pesed hoolikalt hambaid, eemaldab see niigi bakterid ning suuvett pole vaja.

Söebaasil tehtud hambapastad on viimasel ajal eriti populaarseks muutunud ning lubavad lisaks puhastamisele ka valgendavat efekti. Arsti sõnul ei tasu söebaasil tehtut üldse hammastel kasutada. «Kui sa ei kavatse sellega just autot puhastada, tasuks see ostmata jätta,» räägib ta.