Soome annab nimeseaduses järele, Lucifero ja Alcapone jäävad siiski keelatuks

Uus nimeseadus annab rohkem võimalusi võõrnimedele ja eesnimed ei pea enam olema vastavuses Soome traditsioonidega. Paljud välismaiste juurtega nimed, mis immigratsiooni tulemusel on juba üsna laialt levinud, vastasid juba varemgi Soome nimepaneku tavadele, edastab Yle.

Uuest aastast võivad vanemad lapsele panna maksimaalselt neli eesnime, varem oli lubatud kolm eesnime. Vajadus seadusemuudatuse järele tuli sellest, et paljud Soome elanikud ja kodanikud tulevad riikidest, kus on kombeks lastele palju eesnimesid panna. Tegu on Soome jaoks suure muudatusega, sest kolme eesnime seadus kehtestati juba 1945. aastal.