Suhteeksperdid annab nõu: kuidas käituda, kui kohtingukaaslane ei vasta su sõnumile?

Maslar räägib, et kui teil oli tore ja ta esimesele sõnumile ei vasta, võib paari päeva pärast saata teise sõnumi. Sisu ei tohiks olla toonil «miks sa ei vasta» vaid pigem «kuidas läheb». Elunõustaja Nina Rubin läheb isegi rohkem detailidesse. Ta soovitab enne teise sõnumi saatmist olla veendunud, et ka teisel poolel oli sama tore. «Kas te naersite koos? Rääkisite te teisest kohtingust?» suunab ta küsimustega oma esimest kohtingut analüüsima. Kui sulle tundub, et teil mõlemal oli kohtudes tore, soovitab Rubin paari päeva möödudes kirjutada, et saatsid talle sõnumi, kuid pole kindel, kas see temani jõudis.