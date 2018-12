4 küsimust, mida esimesel kohtingul küsida

1. Mida sa otsid?

Tihti on parim viis teise inimese tundma õppimiseks teada saada, mida ta otsib. Saad aimu, millised on tema väärtused ja kus ta oma elus hetkel on.

2. Oled sa valmis asju aeglaselt võtma?

«Aeglaselt võttes» ei soovi inimesed hetkel endale ühtegi silti ega suhtestaatust. See näitab, kas inimene on suhteks valmis või eelistab hetkel oma elu hoida nii nagu see on.

3. Millised on hetkel sinu prioriteedid?

On tema elus hetkel fookuses karjäär või pere? On tal üldse aega suhte jaoks või otsib lihtsalt kedagi, kellega vahel kinos ja söömas käia? See küsimus aitab mõista, kas ootate lähitulevikult sarnaseid asju.

4. Mis on sinu 3 aasta plaan?

Nii tõsine küsimus võib tunduda esimesel kohtingul imelik. Küll aga saad sõnastusega mängida nii, et see tundub antud ajahetkes sobiv. Kui ta räägib sulle armuelust, siis ilmselt sinna ta suundubki. Kui ta räägib seiklustest ja lõbutsemisest, siis ilmselt temast pereloojat lähiaastatel pole.