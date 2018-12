Retseptisoovitus: maitsev vegan riisikauss

Loputa riis korralikult üle, siis kalla selle peale 5,5 dl keevat vett ning jäta see madalale kuumusele podisema, kuni see pehme - nii umbes 10 minutit, tera peab veel ikkagi tera moodi olema ja keemise ajal ära riisi sega, las podiseb rahulikult. Kui riis pehme, siis sega juurde mirin, suhkur ja sool, maitse kas kõik on paigas ning tõsta riis kaanega kaetult kõrvale ülejäänud komponente ootama.