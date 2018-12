3 Michelini-tähega kokk annab nõu: kuidas saada ahjukartulid mõnusalt krõbedaks?

Staarkokal on kolm soovitust, mis aitavad sul lauale tuua ennenägematult mõnusad kartulid.

Esiteks soovitab Heston keeta kartuleid 20 minutit. Seda on rohkem kui enamus keetma on harjunud, kuna selle ajaga jõuavad kartulid pehmeks keeda. Lisaks võid keeduvette panna ka kartulitelt eemaldatud koored. See aitab maitset lisada.