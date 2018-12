Põhjused, miks sa iga päev nii väsinud oled

1. Õhtused tuled

Kuigi nutiseadmeid süüdistatakse enamasti halvas une kvaliteedis, on sama palju süüdi ka üleliigsed tuled enne magama minekut. 90 minutit enne magama minekut hakka järk-järgult tulesid vähendama.

2. Lükkad hommikul äratuskella edasi

Ehk tundub ka sulle, et need lisanduvad viis minutit hommikul annavad sulle nii palju juurde. Tegelikkuses on asjad vastupidi - äratuskella pidev edasi lükkamine tekitab tunde nagu polekski üldse maganud.

3. Käisid pesemas just enne magama minekut

Kuigi pikk soe dušš tundub just mõnus enne voodisse pugemist, siis võib sel olla teistsugune mõju. Kuigi soe vesi lõõgastab lihaseid, tõstab see keha temperatuuri. Kui otse voodisse teki alla lähed, hoiab see keha kuumana ja uni on rahutu.

4. Liiga palju veini (või õlut või kokteile)

Uuringud on näidanud, et õhtul joodud alkohoolsete jookide kogus on otseses seoses sellega, kui väsinud sa järgmisel päeval oled. Alkoholis leiduv suhkur stimuleerib organismi sarnaselt kofeiiniga. Vähemalt kolm tundi enne magama minekut võiksid alkoholi asemel midagi muud juua.