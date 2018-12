Retseptisoovitus: šokolaaditrühvlid krõbeda musta leivaga

Aseta leivaviilud köögikombaini ja töötle ühtlaseks puruks. Lisa maitseaine(d) ja suhkur ning töötle veel u 10 sekundit, kuni need on ühtlaselt leivapuruga segunenud.

Kuumuta suurem pann, vala sellele pool leivapurust ja rösti keskmisel kuumusel aeg-ajalt segades u 10 minutit, kuni see on kergelt krõbe. Väiksemal pannil tasuks leivapuru röstida mitmes osas, et see ühtlaselt küpseks. Vala leivapuru pannilt suuremasse kaussi ja lase jahtuda. Sega aeg-ajalt või pudista kätega puru nö lahti, et see tükki ei tõmbuks.