Retseptisoovitus: klassikaline pikkpoiss

Haki sibul ja küüslauk peeneks. Soojenda pannil või ja õli ning prae selles sibulat kuni see on läbipaistev, lisa küüslauk ja prae veel minut. Rösti vajadusel sai (juhul, kui see on värske ja pehme), murra tükkideks ja purusta köögikombainis. Purusta seal ka tükeldatud peekon. Aseta hakkliha kaussi, lisa praetud aedviljad, saiapuru, purustatud peekon, sool, pipar, paprikapulber, tomatikaste ja kergelt lahti klopitud munad. Sega kõik ühtlaseks massiks.