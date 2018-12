Retseptisoovitus: prantsuse sibulasupp

Viiluta köögiviljad, aseta need koos veini ja võiga paksema põhjaga potti või suuremale pannile, maitsesta suhkru, soola ja pipraga. Küpseta kaane all madalal kuumusel umbes tunnike. Eemalda kaas, lase aeg-ajalt segades veel umbes 20 minutit küpseda, kuni sibulad on pehmed ja kuldsed. Lisa puljong ja maitsetaimed (petersell, tüümian ja loorber), mille võid omavahel kokku siduda. Lase supil keema tõusta, alanda kuumust ja keeda õrnalt podisedes u 20 minutit. Eemalda maitsetaimed ja maitsesta supp veel värskelt jahvatatud pipraga, vajadusel lisa ka soola.