Naine loobus elu armastuse pärast elust Seattle'is, aga siis selgus karm tõde - Eestis ei saa ta elamisluba...

Kui ta kõnevõime lõpuks taastus, selgitas ta, et 1. juulil, vahetult enne minu Eestisse saabumist oli välismaalaste seadusest kustutatud üks säte. Just selle konkreetse sätte alusel saanuksin taotleda riigis tähtajalist elamisluba. Sätte kohaselt tulnuks mul üksnes tõendada, et saan vajaliku suurusega igakuist seaduslikku sissetulekut, mis tagab, et Eesti riik ei pea mind üleval pidama.