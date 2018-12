Naise siseheitlused: suhe kauni eestlannaga keeras kogu mu senise elu pea peale

Asjaolu, et olin armunud naisesse, tekitas minus raskeid siseheitlusi. Mida peaksin tegema? Millised valikud mul on? Ühiskondlikud tavad, mu isiklikud veendumused ja ka kirik saatsid mulle sõnumi, et suhe Liisaga on vale. Kuid olin sellesse ilusasse eestlannasse armunud.