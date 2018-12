«Mis saab edasi? Tahtsin iga hinna eest üksildustundest hoiduda...»

Mulle on mällu sööbinud esimene kord, kui laadisin matkavarustuse Jacki suurde hõbedasse pikap-autosse – tema uus Ford F150 oli seda tooni. Kuna muidu oli asju pakkinud alati Jack, oli see minu jaoks uus kogemus.

Mul polnud aimugi, kui palju aega ja energiat kulub, et kõik vajalikud asjad auto peale laadida. Olin koostanud pika loetelu, mida võtta kaasa oma kümnepäevasele väljasõidule Crescenti järve äärde Olympicu poolsaarel: magamiskott, täispuhutav madrats, padi, riided, matkasaapad, vihmavari, rätikud, šampoon, palsam, hambahari, hambapasta, kamm, hari, kaks suurt jahutuskasti, toit, vesi, matkapliit, nõud, söögiriistad, matkatoolid ja -lauad, lõkkematerjal, tikud, kirves, kajak koos varustusega, raamatud ja kudumistöö.

Kogu see palavikuline pakkimine oli füüsiliselt ja vaimselt kurnav. Mäletan, et laususin endamisi: „Ma ei suuda seda teha. Jätan lihtsalt järele ja unustan selle väljasõidu.“ Kuid miski minu sees julgustas mind jätkama. Tundsin, et pean iseendale tõestama, et saan sellega hakkama, kas või üksi. Lootus, et sellest seiklusest saab alguse midagi head, innustas mitte alla andma.

Möödus mitu tundi, kuni lõpuks sõitsin kodunt välja kiirteele ja võtsin suuna Edmondsi praamisadama poole, mis asus umbes 45 minuti kaugusel. Olin kavatsenud jõuda õhtul poole viie ajal väljuvale parvlaevale, et sõita Kingstoni Olympicu poolsaarel.

Sain aru, et ilmselt jään sellest maha. Mu hirm oli põhjendatud. Kui terminali juurde jõudsin, öeldi mulle, et pean vähemalt tund aega järgmist ootama. Ma ei varjanud oma pettumust. Anusin töötajaid, et nad laseksid mind siiski praamile, mis asutas iga hetk väljuma. Oma üllatuseks pääsesingi pardale. Olin väga tänulik.

Otsekui olnuks see alles eile, mäletan, kuidas seisin väljas parvlaeva vööris, soe päike ja Pugeti lahe õrn briis mu nägu paitamas. Oli ilus päev, mida ma ei võtnud sugugi enesestmõistetavana. Tavaliselt saabub suvi Seattle’isse alles pärast 4. juulit, Ameerika iseseisvuspäeva. Tõmbasin sügavalt hinge ja tänasin Jumalat vapruse ja jõu eest, et suutsin esimest korda minna matkama üksi, mis oli esialgu tundunud võimatuna.

Jõudsin oma sihtkohta, Fairholme’i laagriplatsile, õhtul kella kaheksa ajal. Leidsin suurepärase telkimiskoha vaatega Crescenti järvele, mis on kuulus oma kristallselge sinakasrohelise vee poolest. Ameerika Ühendriikides on telkimisplatsid väga väikesed ja tihedalt koos, erinevalt Eestis tavapärastest suurtest RMK platsidest. Niimoodi ninapidi koos olles on võõraste inimeste vahelised jutuajamised kerged tekkima. Ameeriklased on üldiselt avatud ja sõbralikud, eriti laagriplatsidel, ja nii luuakse teiste matkajatega sageli tutvust.