Pruut viskas pulmast välja nutva lapse

Nimelt kirjutab üks pruut Redditis, et uurida: kas ehk ta ise on tõesti eksinud? Ta selgitab, et viskas oma pulmast välja nutva lapse koos tema vanematega. Samas aga oli ta oma kutsel selgelt ära märkinud, et lapsed ei ole pulma oodatud. Sellest hoolimata ilmus peresõber kohale oma imiku ja paariaastase põngerjaga.

Kui peokorraldaja paariga rääkima läks, nägi pruut eemalt, et tõusis vaidlus. Ta lähenes, et olukord lahendada, kuid enne, kui ta jõudis midagi öelda, kurtsid lapsevanemad, kui ebaviisakas on ikka tema pulmakorraldaja. Pruut selgitas, et tema paluski see olukord lahendada ning meenutas, et pulm on lapsevaba, nõnda seisis ka kutsel. «Naine hakkas selgitama, et nad suudavad ise oma laste eest hoolt kanda, aga ma ütlesin, et asi pole selles. Siis tuli mu abikaasa mulle appi ning paari meespoole ja tema vahel tõusis häälekas vaidlus. Siis ma palusingi neil lihtsalt lahkuda, mida nad õnneks ka suurema kärata tegid,» meenutab naine päeva, mis oleks pidanud olema tema elu üks ilusamatest.