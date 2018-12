Kuidas satanistid jõule tähistavad?

Satanism ei ole kaugeltki mitte okultistide liikumine, tegemist on valesti mõistetud religiooniga. Millegipärast seostatakse sataniste ohverduste ja verejoomisega, kuid asi on kaugel tõest. Satanismil pole paikapandud dokriini, selle keskseks sisuks võib olla Saatan, aga võib olla ka inimese tõeline olemus, mida esindab Saatan kui arhetüüp. Satanismil on mitmeid erinevaid suundi, aga sisuliselt keskendub satanism praegusele hetkele, mitte kõrgemale jõule.