Kannatad vägivaldse lähedase küüsis? Abi on siin!

Politsei on ohvriabi kriisitelefoni peamine koostööpartner, kes saab suunata abivajajaid helistama ohvriabi kriisitelefonile eelkõige just vahetult sündmuskohal viibides, et ohvrid saaksid vajalikku ärakuulamist, toetamist, informatsiooni enda õigustest ja abisaamise võimalustest.

Kindlasti ei ole ohvriabi kriisitelefoni eesmärgiks hakata asendama politseid. Olukordades, kus inimese elu on ohus ja on vaja kiiret abi politseilt, kiirabilt või päästeametilt, tuleb kindlasti esmalt valida 112. Küll aga saab ohvriabi kriisitelefon 116006 olla ohvrile abiks järgmise sammuna, kui politsei on sündmuskohal käinud ja on vaja mõelda, mida edasi teha ja kuhu pöörduda. Üldiselt tunnevad ohvrid enda olukorras häbi, süütunnet ja ka hirmu, kuna ei teata, mis saab temast või vägivallatsejast edasi. Näiteks perevägivallaohvrite seas on tihti levinud valearusaam, et politseisse pöördudes pannakse vägivallatseja kindlasti vangi. Ohvriabi kriisitelefon ongi sellistes olukordades abiks, et maandada ohvrite hirme ja tõsta nende teadlikkust nende õigustest ning pakkuda sealjuures ka vajalikku nõustamist, kes ja kus teda edasi tema olukorra lahendamiseks aidata saab.