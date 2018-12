Kõõmaga võitlemise meetodid, mis päriselt toimivad

Kõõm võib olla põhjustatud mitmesugustes peanahaprobleemidest, mis kuivatavad peanahka ja panevad selle ketendama. Kõige sagedamini on aga selle põhjuseks seborröa dermatiit, mis ägeneb stressi, ilma või pärmseene tõttu. Vahel on see aga lihtsalt geenides. Sagedasti tekivad valged nahatükikesed juustesse ka psoriaasi tõttu või tundlikkusest šampooni vastu. Dr Dejal Shah jagab väljaandes Prevention nippe, kuidas kõõmaga võidelda.

Kõõma vastu sobib hästi õunasiidriäädikas, mis on sobivalt happeline, et vähendada peanaha sügelust ja kestendust. Samuti leevendab see hästi naha reaktsiooni seenele. Selleks sega võrdsetes kogustes õunasiidriäädikat veega ja kanna enne pead šampooniga pesemist peanahale. Enne peapesu lase sel mõni minut toimida.

Hästi toimib ka söögisooda, mis on kõõma üks põhivaenlasi. Sooda aitab kontrollida peanaha rasusust, sest imab endasse üleliigse rasu. Lisaks võib see leevendada ärritunud peanahka, kui soenguviimistlusvahendid on probleeme tekitanud.

Abiks võib tulla ka teepuuõli, mis niisutab kuiva peanahka. Teepuuõlil on ka põletikuvastane toime, mis samuti aitab nahka rahustada ja enesetunnet parandada.

Kui miski ei toimi, küsi dermatoloogilt abi, sest kõõma saab ravida ka kreemi või šampooniga, mis sisaldab steroide. Tänu sellele saab lisaks kõõmale ka sügelusest ja põletikust lahti.