4 põhjust, miks su näole talvisel ajal rohkem vistrikke tekib

Puudutame päeva jooksul kätega kõiksugu asju ja nägu katsudes satuvad kõik need bakterid meie näonahale. Talvisel ajal põhjustab eriti palju vistrikke värskelt kreemitatud kätega näo katsumine. «Kätekreemid sisaldavad sageli palju õlisid ja veekadu takistavaid koostisosi, mis ei pruugi näonahale hästi mõjuda,» sõnab kosmeetik Renée Rouleau.

Dermatoloog Ellen Marmur ütleb, et kuna külmas õhus on vähem niiskust, kannatab meie nahk ning hakkab tootma rohkem rasu, et ennast niisutada, mis omakorda viib ummistunud pooride ja vistrikeni.