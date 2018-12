SÕBRANNA EKSKLUSIIV: petjad avaldavad, kuidas nad jõulude ajal aega armukeste jaoks leiavad

Victoria Milan on kohtinguplatvorm, mis on spetsiaalselt suunatud inimestele, kes otsivad afääre. Seega on nemad kõige õigemad inimesed oma salatrikke paljastama. Uuringus osales 9571 mees- ja naisliiget.

Enamik petvatest meestest (76 protsenti) ja naistest (68 protsenti) plaanivad just pühadeperioodil kohtuda oma armukestega, kuna praegune aeg pakub erinevaid võimalusi vabandusteks. 32 protsenti naistest on kasutanud jõulušoppamisele mineku vabandust, mehed aga väidavad enamasti (33 protsenti), et peavad kohtuma vanade sõpradega.

Samas ei pruugi olla poodlemisejutt täielik jama - peaaegu pool petvatest naistest kinnitavad, et nad kulutavad rohkem raha sellele kingitusele, mis on mõeldud pikaajalisele partnerile kui oma armukesele tehtavale kingile. Enamik meestest (56 protsenti) aga kulutavad rohkem raha just oma armukese peale, et nad tunneks end hoitu ja armastatuna.

Victoria Milani rajaja ja tegevjuht Sigurd Vedal ütles, et tõepoolest on jõulude ajal õhus armastust. «Armastust jagub nii pikaajaliste partnerite kui ka salaarmukeste jaoks,» sõnas Vedal. «Kõik näitavad armastust erineval moel - olgu selleks kingituste tegemine või vabanduste leidmine armukesega kohtumiseks. Mida me saame neist tulemustest aga järeldada, on see - kuigi petjad tahavad jõulude ajal saada head seksi, tahavad nad ka oma pikaajalistele partneritele osta kingitusi, et oma hoolimist näidata.»