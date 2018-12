Armas algatus: kinkide tegemise asemel aidatakse päästjaid ja politseinikke

«Eestis on üle 3500 vabatahtliku päästja ja 1000 abipolitseiniku, kes peale oma päevatööd tulevad välja ja panustavad meie kõigi turvalisusesse tagades korda ja päästes elusid,» ütles Praun. «Meie soovime omalt poolt panustada nendesse inimestesse, kinkides abipolitseinikele taktikalise sooja pesu talvisteks patrullideks ja päästjatele led-lambiga varustatud talvemütsid. Need on praktilised vahendid, mis on vabatahtlikele oluliseks abiks töö tegemisel.»