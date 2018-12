Kasutatud kohvipuruga kaetakse viie lasteküla majapidamise energiakulu

Nelja Energia tootmisjuht Erkki Kallas nimetas projekti win-win-win lahenduseks, kuna sellega panustatakse nii taaskasutusesse, taastuvenergiasse kui ka SOS Lasteküla toetamisesse. «Nii keskkonnasõbralikum energeetika kui ka abivajajate aitamine saab alguse konkreetsetest sammudest ja otsustest. Meil on hea meel, et otsustasime kaasa minna Pauligi ideega kasutada kohvipuru Nelja Energia Vinni biogaasijaamas elektri tootmiseks ja annetada kogu saadud tulu heategevuseks.»

«Tahtsime kohvipuru kogumise projektiga näidata, et väike muudatus igapäevatoimingutes võib viia millegi suureni. Kordame kohvipuru kogumise projekti ka järgmisel aastal. Täname kõiki osalejaid panuse eest,» räägib Kati Kivikas, Paulig Professionali turundusjuht Baltikumis. «Meie soov Pauligis on, et kohvist tunneks rõõmu nii kohvikasvataja, kohvitootja kui kohvijooja. Meile on oluline, et kogu kohvi teekond istandusest kohvitassi oleks jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Kohvienergia projektiga tahame juhtida inimeste tähelepanu keskkonnale ja selle hoidmise lihtsatele võimalustele,» lisab Kati Kivikas.