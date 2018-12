Mitme organisatsiooniga koostöös viidi jõulud lähemale vähekindlustatud inimestele

«Aastate jooksul on Pirital välja kujunenud mitmed jõuluaegsed traditsioonid. Üheks selliseks kombeks on tänulõuna korraldamine omaste hooldajatele. Sel aastal osales lõunal 45 piirkonna elanikku,» ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Lisaks tänulõunale said kingitused 70 last vähekindlustatud peredest ning 50 eakat ja puuetega inimest. «Koostöös Kompassi koguduse noortega korraldasime 50 lapsele jõulupeo, kust igaüks lahkus kommipaki ja kingitusega. Maxima «Inglipuu» projektiga täitus aga 20 piirkonna lapse jõulusoov. Tallinna Punase Risti abiga said jõulupaki 50 Pirita eakat ja puuetega inimest,» lisas Tubli. «MTÜ Koos Laste Heaks 700 eurose annetuse abiga sai 14 lastega peret suure toidupaki.»