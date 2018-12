Mariah Carey on «All I Want For Christmas» laulu eest tasku pistnud hiigelsumma

Iga kord kui kuulete kaubanduskeskuses, reklaamis või mõnes saates mängimas «All I Want For Christmas», teenivad loo autorid lisa oma priskele varandusele. Ainuüksi sel aastal on lauljanna rahakott saanud lisa 693 237,207 euro võrra, vahendab Mirror. Lisaks autoritasudele teeb artist mitmeid ülesastumisi ka lavalaudadel. Money Inc. info kohaselt on Carey väärtus 455,5 miljonit eurot.