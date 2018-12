Lugeja küsib, konsultant vastab: kuidas tagada päkapikkude töö ohutus?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: «Nagu enne iga töö tegemist tuleb ka päkapikkude töö ohutus läbi mõelda. See tähendab, et tuleb leida üles ohukohad ja teha kõik, et neid ohte vältida.

Näiteks saab võtta kasutusele väikesed taskulambid või pealambid, et päkapikud saaksid pimedates ruumides ohutumalt liikuda. Kutsume üles kõiki lapsevanemaid selgitama oma lastele, et vedelema jäetud mänguasjad võivad põhjustada päkapikkudele tõsiseid tervisekahjustusi. Kui päkapikk murrab jalaluu, võib tööprotsess peatuda ning pakke pole võimalik õigel ajal kõikide lasteni toimetada. Oleme varasematel aastatel saanud ka vihjeid, et sussi sisse on paigaldatud hiirelõkse, et päkapikku kinni püüda. See on täiesti lubamatu.

Hoolimata tuhandekordistunud töömahust jõulude ajal tuleb tähelepanu pöörata ka puhkepauside pidamisele. Lühikesed puhkepausid aitavad puhata ja taastuda nii, et päkapikk enne pühade lõppu ülekoormusest kokku ei kukuks.

Samuti tuleb tähelepanu pöörata kõrgustes töötamisele. Kui päkapiku ülesanne sõltuvalt hoonest on siseneda akna või korstna kaudu, tuleb meeles pidada, et aknalauad ja katused võivad lume tõttu olla libedad. Kõrgelt kukkumine on reeglina paraku raskete tagajärgedega.

Kuna päkapiku põhiülesanne on kingitused lastele kätte toimetada, siis ei saa tema tööle mõeldes üle ega ümber raskuste käsitsi teisaldamisest. Kuigi pakid tuuakse kodude juurde saaniga, peab päkapikk nad tuppa viima. Hea tava on pakkida kottidesse vähem kingitusi, et kotte kergem tõsta oleks. Saan tuleks parkida võimalikult ukse ligidale, et kingikotti ei tuleks kanda pikka maad.»