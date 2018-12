Vanamees on täis tulist viha oma managerile, türklasele Sejnel Osmanile, kes olevat teda näidates teeninud miljoneid, kuid pole temale annud «piastritki». Manager aga kinnitab, et on Zaroga teinud halba äri. Ükski inimene Ameerikas ei tahtnud uskuda, et ta on 160aastane.