7 armastatud Hollywoodi staari, kes pidid filmivõtetel oma rasedust varjama

Gal Gadot filmi «Imenaine» võtetel

FOTO: Joel C Ryan / AP

Kui film «Imenaine» (inglise keeles «Wonder Woman») 2017. aastal linastus, olid paljud vaatajad vaimustuses, kuidas filmis kujutati tugevaid naisi. Tuleb välja, et ka imenaine ise oli osade stseenide, sealhulgas ka võitlusstseenide, filmimise ajal viiendat kuud rase.

Beebikõhu varjamiseks asendasid kostümeerijad osa näitlejanna riietest erkrohelise kangaga, millele sai postproduktsioonis erinevaid kõhtu varjavaid efekte lisada. Näitlejanna viskas nalja, et lähikaadritel nägi ta imenaise moodi välja, aga suurel võtteplaanil tundus, nagu ootaks ta «Muppet-show» rohelist konna Kermitit.

Alanna Masterson sarja «Elavad surnud» võtetel

FOTO: Lev Radin/Pacific/SIPA / Lev Radin/Pacific/SIPA

Kuigi sarjas «Elavad surnud» (inglise keeles «The Walking Dead») oli näitlejannasid, kelle rasedus kirjutati stsenaariumisse sisse, siis Alanna tegelaskuju seda endale lubada ei saanud. Beebikõhu varjamiseks asetati naise kõhu ette erinevaid objekte ja riietuma pidi ta peamiselt suurtesse pusadesse. «Georgia osariigis on 100 kraadi kuuma ja ma kannan pusa,» jagas näitleja võtete muljeid ja tunnistas, et tihti asetas ta käed taskusse ja filmiti peamiselt tema nägu.

Halle Berry filmi «X-Mehed: Tulevase möödaniku päevad» võtetel

FOTO: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Antud film (inglise keeles «X-Men: Days of Future Past») oli 2014. aasta üks suurimaid superkangelaste filme. Näitlejanna Halle Berry, kes kehastas Stormi tegelaskuju, oli filmimise ajal kolmandat kuud rase. Kuna tegelaskuju jaoks ei olnud rasedus võimalik, tuli näitlejannal stseenid väga kiiresti purki saada. «Ma filmisin umbes kahe nädalaga,» tunnistas Berry ja lisas, «see oli kõik, mis ma sain teha, enne kui ma kostüümist välja hakkasin punnitama.»

Kerry Washington sarja «Skandaal» võtetel

FOTO: MARIO ANZUONI / REUTERS

Kui mõelda raseduse peitmisele võtetel, tuleb esmalt pähe füüsiliste muutuste varjamine. Näitlejanna Kerry Washingtoni jaoks oli hoopis näitlemine ise tõeliseks väljakutseks. «Minuga toimusid need imelised füüsilised muutused, see kehaline reis lapse saamise suunas, millega mu tegelaskujul ei olnud üldse pistmist,» avaldas Kerry. «See tähendas, et pidin välja mõtlema, kuidas olla see naine, kuigi minu enda tööriist muutus ja arenes iga päevaga,» rääkis ta. Kui lõpuks beebikõht paistma hakkas, kasutati selle varjamiseks näitlejanna sõnul suuri käekotte, lampe, kaste ja toole.

Scarlett Johansson filmi «Tasujad: Ultroni ajastu» võtetel

FOTO: KYLE GRILLOT / REUTERS

Näitlejanna Scarlett Johanssonil olid «Tasujate» filmimisel lausa kolm erinevat kehadublanti, kellele hiljem postproduktsioonis Johanssoni nägu peale monteeriti. Eriti kiitis näitlejanna ühte dublanti, kes teda kõige rohkem abistas. «Minu dublant, Heidi Moneymaker - jah, see on tema päris nimi - oli tõeliselt imeline ja sel korral sai minu asemel palju lööke, sõna otseses mõttes. See oli meie neljas või viies film koos, nii et meil on omavahel head suhted,» kommenteeris ta.

Kate Winslet filmi «Lahkulööja» võtetel

FOTO: Jonathan Short / AP

Kate Winslet tunnistas, et kui oli 2013. aastal filmi «Lahkulööja» võtetel, siis ta juba teadis, et tema garderoob saab olema pidevas muutumises. «Ma olin sel ajal rase, nii et me pidime kostüüme pidevalt kohandama,» tunnistas Winslet.

Emily Blunt filmi «Sügavasse laande» võtetel

FOTO: Isabel Infantes / PA Wire/PA Images

Emily Blunt tunnistas, et sai oma rasedusest teada samal nädalal kui filmirollistki ja seda kõike oli korraga palju. Näitlejanna sõnas, et ei rääkinud filmidirektorile oma rasedusest enne, kuni tundis ennast mugavalt, mis tähendas, et ta tegi seda alles kaks nädalat enne võtete algust. Blunti sõnul õnnestus tal rasedust kostüümidisainerite ja ülejäänud tiimi koostöös edukalt varjata. «Võtete lõpus läksin peitu paljude tegelaste taha,» naljatles Blunt.