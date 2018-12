Traditsiooniline briti kalduvus heategevusele on tänavugi tekitanud eriti ilusa ja suurejoonelise liikumise - «adopt a family for Christmas» (adopteeri üks perekond jõuluks). Jõukaid perekondi kutsutakse üles vaeseid perekondi jõuluks varustama kõige tarvilikuga, et nende kodudes ei puuduks jõulurõõm. Londonis ja paljudes provintsilinnades on moodustatud erilised komiteed, kes on vahetalitajaks «perekondade jõuluks adopteerimisel». Paljud heategijad on lohutanud tööta tööliste perekondi, kelle eest hoolitsemise võtnud nad endale, mitte ainult jõuluks, vaid neil võimaldama muretult elada veel üle uueaastagi.