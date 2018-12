Mõeldes sellele, et lapsed peaksid saama jõulude ajal lõbusad olla, teevad täiskasvanud tihtipeale ühe kahest vastandlikust otsusest. Kas tehakse nägu, et midagi pole muutunud, hoitakse viimse võimaluseni kinni kõigist vanadest kommetest või siis otsustatakse, et nüüd peame jõule täiesti teisiti. Mõnel võib pähe tulla ka mõte, et jätaks pühad üldse ära. Ükski äärmus pole aga hea. Kui toetame lapsi raskel ajal jõule pidades, siis õpetame neid tõeliselt mõtestama, mida pühad tõeliselt tähendavad.