Tee jõulumöllus paus: mõtle koduplaneedi tervisele

Ookeanides ujuvad hiiglaslikud prügisaared, millest üks kurikuulsamaid asub Vaikses ookeanis ning on suurem kui Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania kokku. See on vaid üks tõsiasi, mis pani NUKU teatri tänavuse jõulumuinasjutu «Elias maa pealt» lavastajat Helen Rekkorit oma lavastuses just keskkonnareostuse pärast südant valutama ning ärgitama kinkima pühadeks elamusi, olgu see või teatriõhtu.