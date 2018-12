Geniaalsed viimase minuti kingiideed

Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäe sõnul on kingitustel kaugele ulatuv mõju. «Lapsed õpivad täiskasvanute eeskuju järgi, terve aasta jooksul. Kui me ise väärtustame südamega tehtud asju ja koos oldud aega, teevad seda ka lapsed ja see on kingitus terveks eluks. Ostes vähem asju, saame lastele pärandada puhtama planeedi ning teiseks teadmise, et meie väärtust ei määra ostetud asjade kuhja kõrgus.»