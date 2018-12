Meeleheitel naine: jälestan elukaaslase last nii südamest, et jätaks või mehe maha

Kuulen pidevalt loenguid sellel teemal, et lapsed ongi sellised, aga no üks asi on taluda seda oma laste juures, hoopis teine asi võõra lapse juures. Okei, ta pole minu jaoks võõras, ta on minu elukaaslase laps, aga kas see teeb siis kohe ta minu omaks ka? Mina seda ei näe ja ei tahagi näha, sest ta ei ole minu oma! Ta häirib mind. Mul on piinlik seda tunnistada ja ma lähen kindlasti põrgusse selle kõige eest, aga ma ei saa kogu selle olukorra suhtes oma tundeid muuta. Ma olen üritanud temaga normaalselt läbi saada ja asju selgitada, aga lõppkokkuvõttes saan mina vastu pükse ja mul on sellest kõrini!

Miks peaksin mina ohverdama oma stabiilsuse sellepärast, et mõni ei suuda oma last kasvatada? Ja kõik, mida me temalt nõuame, on see, et ta hoiaks korras oma toa, oma asjad ja enda välimuse. Kas seda on siis palju tahetud?»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Auli Kõnnussaar:

«Ma saan aru, et olete tõesti väga hädas, kuna kogete enda õlgadel vastutust hoolitseda ühe lapse eest, kes ei ole teie laps ning kelle perre tulekut te tegelikult ise valinud ei ole. Te kogete, et ta ei allu teie elementaarsetele nõudmistele ja sellest tulenev abitus muudab kogu koduse õhkkonna pingeliseks. Teil ei ole omavahel head kontakti. Ta on justkui teie laps, kuid tegelikult tajute teda võõrana. Teil on mehega ka kaks ühist last ning olete juba korduvalt mõelnud äramineku peale. Samas tunnete, et te läheksite ära ainult mehe lapse pärast ära. Te saate mõistusega aru, et ühe lapse suhtes ei peaks nii suurt viha tundma, kuid need on hetkel teie tunded, millest soovite vabaneda.

Teil on tegemist kärgperega, mida esineb tänapäeval aina rohkem. Kärgperes kui süsteemis on mitmeid eripärasid, mida tasuks teada ja arvestada selleks, et suhted oleks selgemad ja pingevabamad. Kirjast ei selgu, kas olete professionaalset abi otsinud. Abi võib olla ka sellest, kui õpite suhtlemis- ja konfliktilahendusoskuseid, et lahendada erimeelsusi ja konflikte viisil, mis kõigi osapoolte pingeid vähendaks ja saaks suureneda lähedus ning vastastikune hoolivus saaks muutuda nähtavamaks.