Naised, ettevaatust! Saaremaal hoiatatakse korgijoogi eest

«Kaks nädalavahetust järjest on aset leidnud korgijoogi juhtumid!» hoiatab postitaja nn vägistamisdroogina tuntud meelemürgi eest.

Politsei on postitustest teadlik. Kohalik politseijuht Rainer Antsaar kinnitas Saarte Häälele, et nad on kõnealust postitust näinud ja selgitavad praegu asjaolusid. Neile pole keegi ühestki juhtumist seni aga teatanud. «Saaremaal ei ole olnud teateid korgijoogi juhtumitest,» ütles Antsaar.