Põhjus, miks prints William ja Kate Middleton jõule enam hertsoginna pere juures ei saa veeta

Us Weekly andmetel ei plaani kuninglik paar enam jõulupühi kordamööda Kate'i vanemate ja kuningliku perekonna juures veeta, nagu siiamaani on tavaks olnud. Nüüdsest peetakse pühi ainult kuninganna juures Sandringhami lossis ja Kate'i vanemaid külastatakse hiljem.

Traditsioonide muutmise põhjus on lihtne. Nimelt on prints Philip juba 97 aastat vana ja kuninganna ise on 92-aastane, mis tähendab, et aastaringi vahele jätmine ei ole enam võimalik, vahendab Cosmopolitan.