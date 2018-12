Retseptisoovitus: verivorsti ülejääkidest tee soolane tort ning kommidest küpsiseid

«Pühade ajal on paljude perenaiste mure see, kuidas kõik ikka söönuks saaks ja et mitte mingil juhul toitu puudu ei jääks,» sõnas Rimi kokk Jörgen Kohal. «Vähem mõeldakse niipidi, et mis saab, kui jõulupraadi ja verivorsti üle jääb. Kui juhtubki, et kogu jõululaual olev kraam kõhtu ei mahu, siis kindlasti ei tohiks esimene mõte olla prügikast. Eesti pered viskavad aastas toiduga prügisse 63 miljonit eurot ning väga suure osa sellest numbrist annab arvatavasti pühade ajal prügisse jõudev toit.»