Neid mänguasju tahavad Eesti lapsed jõuludeks kõige rohkem

Karupoeg Puhh OÜ juht Allar Peetmaa selgitas, et väga raske on pikalt ette ennustada, millised mänguasjad just kõige populaarsemaks osutuvad, sest huvi konkreetsete mänguasjade vastu tekib periooditi, kuigi mõningad tooted püsivad edetabeli tipus pikemalt. «Reeglina osutuvad populaarseimaks tooted, mis on seotud filmide või suuremate tele- ja reklaamikampaaniatega. Täiesti ootamatult kujunesid aga hitiks näiteks spinnerid möödunud aasta kevadel,» märkis Peetmaa.