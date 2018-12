Toitumisnõustaja Kaisa Rannala: kuidas jõulud kaalus juurde võtmata üle elada?

Toit on üle kogu maailma rahvaste pühade traditsioonides olulisel kohal. Näiteks minu peres ei puudu jõululaualt kartulisalat, verivorstid, vanaema lihapirukad ning tädi Kirju koer. Ühine toidu maitsmine ja nautimine on üks jõulude parimaid osasid.

Tihtipeale kiputakse aga jõulude ajal sööma rohkem kui meie keha vajab. Teinekord tarbitakse ühel jõuliistumisel isegi oma 2-4 päeva kogukaloraaž. Küllap meenub sullegi mõni üritus, kus suu toimetas kiiremini kui mõistus ning kui kõhtu rändas uskumatutes kogustes toidukraami. Mis paneb meid jõululaus üle sööma?

Süüdi on siin mitu faktorit - toidu kerge kättesaadavus (rasvastest ja suure suhkusisaldusega roogadest lookas laud on otse su nina all); stress (pime aeg, pühadeaegne rutt ning sellest tulenev kõrgem stressihormooni - kortisooli tase paneb meid õnne- ja rahutunnet toidust otsima) ning viimaks, toidulaua kombo: vestlus + samaaegne söömine. Sa võid olla muidu suurepärane multitasker, aga kahjuks ei suuda meie aju korraga hallata vestlust ning mõttega mäluda toitu. Samal põhjusel näiteks ei pruugi sa enam mäletada, kas lukustasid välisukse kui rääkisid samal ajal telefoniga juttu. Meie aju suudab korraga registreerida ainult ühte mõtet. Muu kaasnev tegevus on automaatne.

Seega on üks pühadeaegse ülesöömingu vältimise saladustest toidu teadlik ja mõttega tarbimine. Selleks, et saaksid süüa teadlikult, tuleb enne jõulupidu võtta moment ja otsustada, kuidas sa soovid, et sinu tänavused pühad mööduks.

Esitan siinkohal hüpoteetiliselt kolm tsenaariumit:

Stsenaarium 1:

Sa otsustad, et seekord ei söö jõuludel üle, tarbid ainult tervislikke toiduvalikuid, ei joo tilkagi alkoholi, ütled «ei» vanaema lihapirukatele, tädi kookidele ja auravatele verivorstidele. Õhtu lõppedes tunned, et said oma eesmärgi täidetud, aga oled natuke õnnetu, sest ei saanud lähedastega head toitu koos nautida.

Stsenaarium 2:

Sööd valimatult kõike mida tahad, ei pööra tähelepanu oma toidukogustele ning tunned, kuidas pärast söömist kõhus keerab ja tahab pükstel nööp eest kukkuda. Sellele järgneb piinav kahetsustunne, enda süüdistamine ja maha tegemine.

Stsenaarium 3:

Otsustad, et tarbid sel aastal kõike mõõdukalt. Sinu kausil ilutseb esikohal värske salat ning köögivili, proovid ühe vanaema lihapiruka ja jagad tädi kooki elukaaslasega pooleks. Proovid neid imelisi maitseid, ning otsustad, et ei tunne ennast sellepärast halvemini. Käid nii enne kui pärast jõule regulaarselt trennis või veedad aega aktiivselt väljas talverõõme nautides. Tunned ennast suurepäraselt.

See, kuidas sinu tänavused pühad välja kukuvad, on sinu enda kätes. Sa pead iseenda jaoks defineerima tervisliku lähenemise. Mis on sinu jaoks hetkel oluline?

Ülesöömise ennetamine algab prioriteetide mõtestamisest. Ning vajaduse korral “ei” ütlemisest. On sinu ülimaks eesmärgiks hetkel suurepärane välimus ja kadestamisväärselt sale vorm? Või ei oma peegelpilt nii palju tähtsust ning sellest olulisem on pere ja sugulastega kvaliteetaja veetmine ja koos toidu maitsmine?