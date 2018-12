Oluline koht, kuhu unustad jumestuskreemi kanda

Kasutame jumestuskreemi, et saavutada ühtlane nahatoon ja varjata tumedaid silmaaluseid. Kuidas aga on lood silmalaugudega?

Jumestuskreemi kasutamisel tuleks tähele panna, et kannad seda lisaks tumedatele silmaalustele ka silmalaugudele. See aitab vältida olukorda, kus teist tooni silmalaud tähelepanu tõmbavad ja lööb kogu jume särama. Jumestuskreem on ka heaks aluskreemiks lauvärvile, soovitab PureWow.