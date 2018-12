Viis kuulsat naist, kes ei salli jõule

Miley Cyrus. FOTO: EDUARDO MUNOZ / REUTERS / Scanpix

Miley Cyrus ei ole küll avaldanud soovi jõulutulesid puruks peksta ja kuuske rõdult alla visata, kuid ta on öelnud, et talle ei meeldi jõulud, sest need teevad teda ütlemata nukraks. Paar aastat tagasi tunnistas Cyrus ühes oma Instagrami postituses, et teda võib Grinchiks kutsuda. «Jõulud teevad mind alati sügavalt kurvaks. Pühades on nii palju liialdamist ja ahnust,» avaldas ta arvamust. «Ma loodan vaid, et igaüks suudab sel aastal kinkida armastust ja leppimist mitte ainult oma perele vaid ka kõigile neile üle maa, kes elu ebaõiglaste olude tõttu ei saa kõike, mida nad soovivad.»

Lady Gaga. FOTO: Jordan Strauss / AP / Scanpix

Lady Gaga vastumeelsus jõulude suhtes võib üllatada, sest tal on isegi oma jõululaul «Christmas Tree». Tegelikult ta ise pühi ei naudi, nagu 2010. aastal ühel oma kontserdil publikule tunnistas. Üks fännidest viskas lavale jõuluvana kujukese, millel Gaga pea otsast ära hammustas. Nagu ta oma sõnavõtus toona tunnistas, ei ole tal otseselt midagi jõulude vastu, kuid talle ei meeldi kommerts ja see, et paljud inimesed on jõulauajal üksi ja õnnetud.

Rachel Dratch. FOTO: Larry Busacca / AFP

Koomik Rachel Dratch on juut ja seetõttu pole tal mingit tahtmist jõulude tähistamisest osa võtta. Vahel on ta siiski sunnitud seda mõnel põhjusel tegema. Kui Dratchi poeg oli beebi, jättis ta rõõmuga jõulud tähistamata ja tõi põhjuseks selle, et laps on veel nii väike ja nagunii midagi ei mäleta.

Denise Welch. FOTO: / ©National Pictures / TopFoto

Näitleja Denise Welch ei ole oma jõuluviha väljendades tagasihoidlikuks jäänud ja on pühi kirjeldanud sõnadega, mida viisakad inimesed ei korda. Tema peres on lastel keelatud jõule enne detsembrit üldse mainida. «Asi ei olegi konkreetselt selles ühes päevas, kuigi ka see on enamasti väljakutse, kui pered kokku saavad, et koos süüa, kuigi nad tahaks parema meelega kuskil mujal olla,» on ta selgitanud, et ei salli eriti seda, kui jõule liiga vara ootama hakatakse.

Marion Cotillard. FOTO: Angela Weiss / AFP