Näitlejanna Natalie Portman paljastab, kumb on parem suudleja - kas Mila Kunis või Ashton Kutcher?

37-aastane Natalie Portman külastas Andy Coheni vestlussaadet, kus tuli jutuks, et näitlejannal on kinoekraanil avanenud võimalus suudelda Hollywoodi kuulsa staarpaari mõlemat osapoolt, nii Ashton Kutcherit kui ka Mila Kunist, vahendab ET Online.