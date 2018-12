5 ohumärki, et su kohtingukaaslane on huvitatud ainult seksist

1. Ta ei kuula, mida sa räägid

Kohtinguekspert Diana Dorrell soovitab tähelepanu pöörata vestluse kvaliteedile. Eriti hoolsalt tasub jälgida, kas kaaslane on huvitatud sinu tundma õppimisest või jääb vestlus kõigest pinnapealseks. «Kui ta kuulab ainult poolenisti, mida sa räägid ja segab sind näiteks puudutades või teemat vahetades, eriti kui vestlus liigub emotsionaalselt rasketele teemadele, on see märk, et ta ei ole huvitatud millestki muust peale seksi,» tõdeb Dorrell.

Teine ohumärk on kannatamatus, näiteks kui proovid arendada tähendusrikast vestlust ja su kaaslane muutub rahutuks ning häirituks. Variant võib olla ka see, et kaaslane tahab vestlust kontrollida ja juhtida ning küsib palju isiklikke küsimusi, et sa ennast avaks ja mugavamalt tunneks, kuid endast rääkides jääb pinnapealseks.

2. Ta räägib pidevalt seksist

Kui su kaaslane tahab ainult seksist rääkida, on see järelikult tema eesmärk. Dorrell selgitab, millal tasuks tähelepanelik olla: «Ta räägib pidevalt seksist ja võib sulle päeva jooksul korduvalt saata sõnumeid, küsides ulakaid pilte või viidates millelegi füüsilisele, mida olete juba teinud.»

3. Ta kutsub su esimesel kohtingul enda juurde

Kui kaaslase nägemus esimesest kohtingust on tema juurde minek, peaksid olema ettevaatlik. «Kui kellegi huvi pole ainult seks, liiguvad nad kiirusega, mis sinu jaoks mugav on, eriti kui asi puudutab füüsilisi suhteid,» selgitab Dorrell. Tavaliselt viivad nad su välja, sest tahavad pingutada ja sind paremini tundma õppida. Kui kõik teie kohtingud on lihtsalt kodus viibimised, võib see olla märk, et ta ei viitsi panustada ja teeb asjad enda jaoks võimalikult mugavaks.

4. Ta puudutab sind palju

Kui su kaaslane puudutab sind kohtingu ajal palju, on see samuti märk, et ta otsib ainult seksi. «Füüsiline kehakeel on hea viis, kuidas öelda oma kaaslasele, et oled valmis suudluseks - kellegi kõrvale istumine, tema käe katsumine või hoidmine ja silmsideme hoidmine näitavad, et füüsilistes suhetes oodatakse progressi. Kui keegi teeb neid asju palju ja puudutab ka intiimsemaid piirkondi, nagu näiteks jalgu või nägu, annab see märku, et kaaslane otsib midagi pigem varem kui hiljem,» selgitab kohtinguekspert Andrea Amour.

5. Ta on öelnud, et ei otsi suhet