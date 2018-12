Üksikema pahandab: kas kõik lapsed peaks trendiriietega koolis käima?

«Olen üksikema ja mul ei ole raha, et oma teismelistele tütardele pidevalt uusi asju osta. Maitse on ka neil mõlemal nii erinev.

«Tegemist siin jälle teemaga, mis on probleemiks mitmetes peredes. Tõesti, mõnedes peredes on suudetud lastele «maha müüa» ka kaltsukatest ostetud riided ja peale mõningast kohendamist on lapsed valmis neid tõrkumata kandma. Kuid nii ei ole see kindlasti kõigis peredes. Kui raha ei jagu, siis loomulikult ei saa lubada ka uute riiete ostmist.