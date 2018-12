Täna on viimane võimalus heategevusoksjonil soetada endale Reketi autogrammiga album või Marina Kaljuranna pross

Heategevuslik jõuluoksjon toimub juba teist aastat järjest. Oksjoni eesmärgiks on pakkuda loomasõpradele võimalust aidata loomi ja samal ajal leida huvitavaid kingitusi lähedastele.

Toodete valik oksjonil on lai - Eesti disainist kuni eksklusiivsete kinkekaartideni välja. Tooted on heategevuslikule oksjonile andnud sellised Eesti disainerid, tuntud inimesed ja ettevõtted nagu Reket, Leanter, Kirss, Ööloom, Marina Kaljurand, Good Vibrations, The Body Shop, Pop Optika, PetCity, Kirjastus Koolibri, Kuma jt.