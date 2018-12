Kui tihti peaks teksapükse pesema?

Stilist Heather Loduca räägib, et see, kui tihti oma pükse pesema pead, sõltub nende materjalist. Kui tegu on 100 protsenti puuvillaste pükstega, vormivad nad end sinu keha järgi ja lähevad ajaga mugavamaks. «Kui sa just ei pilla neile suure portsu majoneesi või tee nendega sporti, siis saavad puuvillased püksid pikalt hakkama ka plekipuhastusega,» selgitab Heather. Sama kehtib stilisti sõnul ka nn vanaaegsete teksade puhul, mida praegu tehakse ning üldse kõigi teksade puhul, mis pole venivast materjalist.