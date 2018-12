Unustamatu 2018: millega jääb meelde aasta 2018?

Saatejuht Madis Kimmeli juhtimisel antakse kirju ülevaade lõppeva aasta unustamatutest hetkedest ja inimestest, ilust ja valust nii meil kodusel Eestimaal kui ka piiride taga. See on saade, mis teeb tiiru peale tervele aastale, kuhu on mahtunud nii uskumatuid edulugusid kui ka suuri põrumisi, poliitilisi raputusi, uute staaride sündi ja legendide lahkumisi.