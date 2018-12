Daniel Levi leidis huvitava viisi, kuidas aidata asenduskodude lapsi

Tudulinna asenduskodu lapsed said Sportlandi ja Limpa Suusakooli toel endale 12 suusakomplekti. Lisaks suusavarustuse üleandmisele tegi Hiina murdmaasuusakoondise treener Vahur Teppan lastele Tudulinna staadionil ka Limpa suusatunni, et uue varustusega kaasneksid ka õpetussõnad, kuidas see õige suusatehnika ikkagi välja näeb.